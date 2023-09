The Borderline, nuova indagine sull’incidente di Casal Palocco: dove sono finite le telecamere a bordo del Suv?

Oltre all’inchiesta per omicidio stradale in cui è indagato lo youtuber Manuel Di Pietro, il 20enne alla guida della Lamborghini Urus che il 14 giugno scorso ha travolto la Smart sulla quale viaggiava il piccolo Manuel con la madre, la Procura ha ora aperto un’indagine parallela a carico di ignoti per favoreggiamento. I pm vogliono capire che fine abbiano fatto le due telecamere a bordo del Suv che molto probabilmente hanno ripreso il momento dell’incidente in via di Macchia Saponara, a Casal Palocco, nel quale ha perso la vita il bambino di 4 anni. A parlare agli investigatori della presenza delle telecamere sono stati gli youtuber stessi, conosciuti come i The Borderline, passeggeri del Suv. Agli inquirenti Ramon Vito Loiacono aveva riferito di essere seduto nel sedile centrale posteriore con in mano una telecamera, mentre Simone Dutti gestiva l’altra. Ma la polizia municipale non le ha mai trovate e ora i magistrati proveranno a stabilire se le due Sony sono state portate via dall’indagato o su suo suggerimento da qualche complice, o chi altri sia dietro la loro scomparsa, come spiega la Repubblica nella sua edizione romana. I pm sono sicuri che nei video ci sia il momento dell’impatto, ed elementi utili all’indagine principale. Ma temono che siano state fatte sparire, o che nel frattempo siano stati cancellati i video. Intanto gli esperti della Procura stanno mettendo insieme la relazione che si basa sulla perizia cinematica e dovrebbe bastare a restituire l’intera dinamica dell’incidente.

