«Ecco le frasi che ho sentito dire almeno una volta da ragazza cinese cresciuta in Italia». Così Lucjawang smonta gli stereotipi – Il video

Un pc, qualche slide e tanta ironia. Così Lucia Wang, lucjawang su TikTok, ha risposto ai luoghi comuni che continua a sentire da quando è piccola. La ragazza, di origini cinesi, ha un profilo con quasi 50mila follower e il video-risposta ha raggiunto in poco tempo 1 milione e 800mila visualizzazioni. La tiktoker inizia dalle frasi che le venivano rivolte quando era bambina: «Cinesina. Ma sei gialla», e la risposta sagace, «ti dedico un vaf*lo in word art in giallo però». Poi passa ai contesti più adulti, quando è in compagnia e «le persone davanti a me sono a disagio a dire negozio cinese, manco mi insultassero l’intera stirpe familiare o stessero dicendo che i cinesi sono la feccia della società. Tranquilli, si può dire non mi offendo». E ancora critica pretese impossibili come quella di conoscere chiunque sia cinese: «No, solo perché è cinese non vuol dire che io necessariamente lo conosca dal momento che noi cinesi, tra l’altro siamo un decimo della popolazione». Torna poi sul personale, sull’esperienza vissuta tra i banchi: «Come fai a parlare così bene l’italiano? Perché io a differenza tua ho studiato la grammatica e sono andata a scuola». Infine, chiude sul razzismo di alcuni italiani, che preferiscono alcune etnie al contrario di altre, tutto sulla base di stereotipi sedimentati e difficili da estirpare: «I cinesi sono grandi lavoratori, invece i marocchini sono qui a spaccar tutto. Lo so che tu volevi far vedere che non eri razzista, ma invece stai solo confermando la mia teoria. Mi dici una frase in cinese. No, non sono il tuo animale la cerchi. Ma perché voi asiatici siete tutti uguali? Questa in realtà è un’ottima domanda che ho spiegato in un mio video vai a vederlo. Ho sempre voluto una ragazza asiatica. Allora se prima le probabilità di successo Erano basse. Ora sono sotto terra».

Leggi anche: