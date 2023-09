Processo a Ciro Grillo, in aula per la prima volta la giovane che accusa i quattro amici di stupro: «Adesso devo farmi davvero forza»

La dodicesima udienza del processo a porte chiuse per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi (Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria) ha preso il via nella mattinata di oggi, 22 settembre, con un’ora di ritardo. Nel Tribunale di Tempio Pausania era arrivata Roberta, 21 anni, una delle parti offese nel processo insieme alla sua amica Silvia. Ma anche quest’ultima si è presentata, a sorpresa, insieme ai suoi avvocati, Giulia Bongiorno e Dario Romano.

Questa è la prima occasione in cui la principale accusatrice dei quattro ragazzi sceglie di presentarsi in aula. «Adesso devo farmi davvero forza», ha detto alla sua legale prima di entrare. La giovane ha preso parte all’apertura dell’udienza ma non potrà assistere alla deposizione di Roberta. Questo perché i legali della difesa si sono opposti: la ragazza è stata fatta accomodare in un’altra stanza del tribunale.

I fatti

Oggi e domani le udienze riguarderanno Roberta. A seguire, verrà il turno di Silvia. Lei è stata la prima a denunciare quanto sarebbe avvenuto il 17 luglio 2019 nell’appartamento a Porto Cervo, accusando i quattro ragazzi di aver abusato di lei dopo averla costretta a bere. Capitta, Lauria e Grillo sono chiamati in causa con il reato di violenza sessuale di gruppo per aver scattato fotografie e girato un breve filmato. Durante il video, scrive il Corriere della Sera, si mostravano in pose e atteggiamenti sessualmente espliciti accanto a Roberta che dormiva sul divano, ignara. Episodio che ha scatenato la denuncia da parte della ragazza.

La testimonianza

Roberta aveva raccontato la sua versione dei fatti ai carabinieri della Compagnia Duomo di Milano, nell’agosto 2019. «Quando mi sono svegliata ero sola, sul divano in sala», aveva detto, secondo quanto scrive ancora il Corriere. «Saranno state le 12,30- 13. Mi sono alzata e sono andata a cercare Silvia (lei dice il nome reale dell’amica che noi chiamiamo Silvia, ndr). L’ho trovata nella prima stanza a destra, nel letto, nuda, ed era sola. L’ho svegliata, l’ho vista molto confusa e sconvolta, aveva tutto il trucco colato, si guardava attorno, credo che non riuscisse a capire dove si trovasse. Mi è capitato di vederla ubriaca in altre occasioni, ma mai in quello stato, quindi in quel caso non mi è sembrato che fosse per gli effetti dell’alcol. Le chiedevo che cosa fosse successo, soprattutto avendola vista nuda nel letto, lei inizialmente non mi rispondeva. Poi glielo chiedevo di nuovo e alla fine mi rispondeva: mi hanno violentata. Chi?, ho chiesto. E lei: tutti. Le ho chiesto cosa voleva che facessi. E lei ha risposto: andiamo via di qui».

«Ricordo di essermi svegliata tre volte – prosegue Roberta -. In una occasione ho sentito Ciro che urlava con qualcuno, era molto irritato perché avrebbe voluto un rapporto con Silvia e invece stava succedendo a Corsiglia. L’altra persona cercava di calmarlo: tanto è brutta, ne trovi un’altra domani. Una seconda volta, mentre dormivo, si è avvicinato Ciro e mi ha chiesto se ero sicura di voler dormire sul divano o se volessi andare con lui. Ho risposto che stavo benissimo e che volevo solo dormire, e si è allontanato senza insistere». E infine la terza volta: «Non ricordo se ero già sveglia o se mi ha svegliato Silvia. Ero sdraiata sul divano, lei era accanto a me, in accappatoio e stava piangendo. Le ho chiesto cos’era successo ma lei piangeva singhiozzando e non mi ha risposto. Continuava a piangere ma mi ha detto: non preoccuparti, va tutto bene, sto bene. Le ho chiesto più volte cosa fosse successo ma lei diceva che andava tutto bene. Poi si è allontanata, e credo di essermi riaddormentata subito. Saranno state le 8.30. Non ricordo di essermi più svegliata fino alla tarda mattinata, intorno alle 12.30-13».

Leggi anche: