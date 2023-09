Giallo a Trieste, trovato il cadavere di un uomo appeso al guardrail. Era bendato e con segni di botte e torture

Macabra scoperta questa mattina lungo la Grande viabilità triestina, l’arteria che collega la città di Trieste alle autostrada italiane e slovene. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto appeso ad un guardrail. L’uomo, ritrovato per caso da una squadra di operai dell’Anas, era legato e bendato e presentava traumi su diverse parti sul corpo, segno di quelle che appaiono come torture. Il cadavere, come riporta Il Piccolo, è stato trovato sulla Gvt poco dopo la galleria di Valmaura, in direzione di Muggia. Era appeso per il collo al guardrail, sembra con una corda, e i piedi erano legati con un nastro. Riporta evidenti segni di tortura alla testa, come delle bruciature a forma circolare e segni di percosse, oltre che tagli forse procurati per effetto di bastonate. L’uomo, che si stima avesse un’età compresa tra i 40 e 50 anni circa, è stato ritrovato con indosso una maglietta nera, una camicia e dei pantaloni color kaki. Vicino al corpo, riporta ancora il quotidiano triestino, è stato rivenuto anche del nastro, verosimilmente quello utilizzato per immobilizzare i piedi. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati i mezzi di soccorso, in attesa dell’arrivo del pm di turno. Non presentando il cadavere segni di putrefazione, fare verosimile che la tragica fine dell’uomo risalga a poche ore fa: il suo corpo potrebbe essere stato lasciato lungo l’arteria stradale nella notte.

Foto di copertina da Il Piccolo

