Pompei, prova a rapinare un bar con la pistola ma viene disarmato dai clienti – Il video

Il 21 settembre intorno alle 19 un uomo incappucciato e con il viso coperto da un fazzoletto e da un cappello ha tentato una rapina in un bar di via Nolana a Pompei. Nel video si vede l’uomo che prende per i capelli una donna e, minacciandola con la pistola, la obbliga a sdraiarsi mentre la tiene ferma con un ginocchio. L’uomo ha poi puntato la pistola a un uomo dietro il bancone intimandogli di consegnare tutti i soldi presenti in cassa. Dopo la consegna, il cassiere è uscito dalla sua postazione e ha affrontato il rapinatore, aiutato da altri clienti. In cinque l’hanno fermato, prendendogli la pistola e colpendolo più volte a calci, pugni e anche con una sedia in plastica. Un avventore l’hai poi percosso con il manico dell’arma. Il rapinatore avrebbe anche chiesto agli uomini di fermarsi prima di fuggire in maniera rocambolesca dal negozio. L’uomo è ricercato: sul caso stanno indagando i carabinieri di Pompei e della sezione radiomobile di Torre Annunziata. La pistola rinvenuta sul luogo della rapina è stata sequestrata ed è risultata a salve.

