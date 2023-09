«Siamo della Asl, dobbiamo fare un controllo», due ragazzi si fingono ispettori e scroccano panini gratis al McDonald’s – Il video

«Vi insegno come mangiare gratis al Mc Donald’s». Inizia così una candid, diffusa su TikTok dalla pagina video_scandalosi, in cui due giovani si fingono ispettori della Asl in un punto McDonald’s. La coppia, per effettuare delle analisi sugli alimenti, si fa dare alcuni panini e poi saluta cordialmente i dipendenti portandosi via il piccolo bottino. A giudicare dalle immagini, che riprendono i due ragazzi pochi minuti prima del colpo in via Carlo Allioni con tanto di tuta bianca e mascherina, sembra che il video sia stato realizzato a Torino. Qualcuno nei commenti su Instagram riconosce quello che sembra il punto Mc di via Livorno. In rete c’è molta diffidenza sulla perfetta riuscita del blitz. «C’è anche gente che ci crede? Senza mostrare un tesserino né nulla», commenta un utente. E ancora: «Il travestimento sarà costato più dei panini. Sceneggiata costruita». Non è nemmeno ben chiaro quando sia stata girata l’azione. A giudicare dall’abbigliamento pesante dei clienti sicuramente non d’estate. La mossa, se non è stata concordata per una trovata pubblicitaria, rischia di portare dei guai giudiziari ai due burloni. «Io sono abbastanza sicuro che avete infranto almeno metà del codice penale e civile per 2 panini da 1 euro l’uno», ricorda su Instagram un utente.

