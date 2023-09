Bruce Springsteen si deve fermare, stop a tutti i concerti fino al 2024 «su consiglio medico»

I fan di Bruce Springsteen dovranno attendere per rivedere il Boss di nuovo sul palco. Il cantante che la scorsa settimana ha spento 74 candeline ha rinviato i concerti del tour in programma per il resto del 2023 con la storica E Street Band in attesa di riprendersi dall’ulcera peptica che gli era stata diagnostica di recente dai medici. Già la scorsa settimana, Springsteen aveva dovuto rinviare otto serate, nella speranza di riprendere a esibirsi a breve. I tempi però si devono necessariamente allungare, come ha spiegato lui stesso sui social. Su «consiglio medico» è stato costretto a rinviare altri 14 concerti in Canada e Stati Uniti, per un totale di 22 date finora. «Grazie a tutti i miei amici e fan per i vostri auguri, incoraggiamento e supporto – ha detto il Boss – Sono in via di guarigione e non vedo l’ora di vedervi l’anno prossimo». Il tour era iniziato lo scorso febbraio da Tampa in Florida assieme alla E Street Band, dopo una pausa iniziata nel 2017. Dagli Usa Springsteen aveva poi fatto tappa nel Regno Unito, Italia, Germania, Svezia e Olanda per tornare a casa ad agosto. Poi con l’arrivo di settembre i primi stop. Le date previste per l’anno in corso sono state tutte posticipate e riprogrammate per il 2024 dove erano state previste. Lo staff del boss spiega nel post sui social che verranno presto annunciate le nuove date. Per chi invece ha già acquistato i biglietti e non potrà partecipare, avrà 30 giorni di tempo per richiedere un rimborso, confermando che tutti i biglietti già acquistati restano assolutamente validi.

