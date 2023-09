La “pesca di Esselunga” non è il più grande successo dell’agenzia creativa Small: ecco “Ridiculous excuses” (premiato a Cannes) – Il video

Se in Italia lo spot di Esselunga con i genitori separati ha monopolizzato il dibattito pubblico, oscurando persino notizie come l’approvazione della Nadef, e raccogliendo i commenti delle più alte istituzioni pubbliche, esiste un’altra campagna dell’agenza creativa Small che ha riscosso ancora più successo. Si tratta di Ridiculous excuses not to be inclusive, un corto che è stato premiato anche a Cannes, durante il Festival internazionale della creatività. Si tratta di un filmato che la società fondata da Luca Lorenzini e Luca Pannese ha ideato in occasione dell’ultima Giornata mondiale della sindrome di Down. Dopo aver raccolto le scuse utilizzate per escludere dalle più disparate attività le persone con sindrome di Down, è stato realizzato un corto in cui queste inaccettabili attenuanti vengono mostrate in cinque scene. Protagoniste le persone vittime di discriminazione e abilismo e, per questo, escluse dalla gita di classe, dalle lezioni di Judo, dal campo estivo, da un incontro pubblico e dal corso di teatro. La campagna ha raccolto decine di milioni di visualizzazioni sui social network e l’hashtag #RidiculousExcuses è stato a lungo virale su TikTok.

