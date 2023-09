La Conad di Porta di Roma sfida la pesca di Esselunga: il canto lirico dei dipendenti per i funghi in offerta diventa virale – Il video

Di fronte alla popolarità dell’ormai celebre spot di Esselunga, gli altri supermercati faticano ad attirare i clienti con le proprie pubblicità. E così la Conad di Porta di Roma ha deciso di alzare la voce. Letteralmente. Per inaugurare la stagione dei funghi – e le relative offerte – gli addetti del punto vendita (o forse dei cantanti in divisa) hanno deciso di esibirsi in un canto lirico nel bel mezzo del supermercato, di fronte a decine di clienti un po’ increduli e un po’ divertiti. Il video dell’esibizione, dal sapore di flash mob, è stato pubblicato su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas, scatenando l’ironia dei commenti. «Ma signora, io le avevo chiesto solo quanto vengono i funghi», scrive un utente immaginando una conversazione ipotetica tra un cliente e una dipendente della Conad. E c’è anche chi scherza sull’aspetto folkloristico dell’esibizione: «Roma è un po’ tortuga, un po’ Gotham City e un po’ il fantabosco». Immancabili poi i commenti di chi mette in dubbio la varietà dei funghi che vuole promuovere Conad. «Insomma devono essere veramente dei funghi stupefacenti», scherza un utente. Oppure: «Sti funghetti mi sa che li hanno presi ad Amsterdam». Infine, c’è chi è curioso di sapere se ci saranno nuove esibizioni in futuro anche per altri prodotti: «Non oso immaginare se ci fosse stato il tartufo in offerta, chiamavano Bocelli».

