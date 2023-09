Britney Spears fa un video con due coltelli, fan allarmati: arriva la polizia. Lei prova a spiegare: «Era un’imitazione…» – Il video

«So di aver spaventato tutti con l’ultimo post, ma questi sono coltelli finti, e sono stati noleggiati dal mio team nel negozio Hand Prop di Los Angeles. Questi non sono veri coltelli. Nessuno deve preoccuparsi o chiamare la polizia». A rassicurare i fan è Britney Spears dopo che aveva pubblicato un video in cui ballava con due coltelli che avevano messo in allerta utenti social e anche le autorità. Quest’ultime, a seguito di una segnalazione di una persona vicina alla regina del pop anni 2000, avevano effettuato un controllo in casa sua. «Sto cercando di imitare una delle mie interpreti preferite: Shakira… una performance a cui mi sono ispirata. Saluti a noi cattive ragazze che non abbiamo paura di oltrepassare i limiti e correre rischi», spiega ora la cantante facendo riferimento – come osserva Rolling Stones – alla performance della popstar colombiana agli MTV VMAs di poche settimane fa realizzata con alcuni coltelli da scena.

