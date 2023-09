«Per noi il padre migliore. Mantenete vivo il suo sogno politico», la lettera dei figli di Berlusconi alla convention di Forza Italia – Il video

Tocca al reggente di Forza Italia Antonio Tajani leggere la lettera che i cinque figli di Silvio Berlusconi hanno mandato in occasione della convention del partito a Paestum, iniziata oggi 29 settembre, quando il leader scomparso lo scorso 12 giugno avrebbe compiuto 87 anni. Poche righe in cui spesso ricorre la parola «libertà», come lo stesso Tajani ha sottolineato: «Per noi il padre migliore, per voi la guida politica, per moltissimi semplicemente Silvio – scrivono Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi – Il calore della vostra vicinanza sarebbe per nostro padre il regalo più bello per il suo compleannoOggi spetta a voi tenere viva questa passione, proseguendo lungo la linea ideale che lui ha indicato e tracciato, con la stessa coerenza, la stessa onestà intellettuale e lo stesso spirito di servizio per il Paese. La nostra famiglia è al vostro fianco in nome dell’amore che per sempre ci legherà al nostro papà e del rispetto per tutto ciò per cui ha combattuto e in cui ha impegnato tutto sé stesso. Ora il suo sogno politico deve essere il cuore pulsante di Forza Italia e di tutti coloro che credono in un Paese più democratico, in un Paese più moderno, in un Paese più libero».

