No! Giorgio Napolitano non lascerà ai suoi eredi 98 mila euro al mese per sette generazioni

«Napolitano lascerà ai suoi eredi 98 mila euro al mese per sette generazioni». Questa è l’ultima delle falsità che circola sul presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, venuto a mancare all’età di 98 anni lo scorso 22 settembre. In realtà, non ci sono prove che Napolitano lascerà ai propri eredi 98 mila euro al mese per sette generazioni. La cifra è difficilmente giustificabile alla luce del suo reddito. L’ex presidente avrebbe dovuto essere miliardario per poter elargire un’eredità simile, ma nella classifica di Forbes, il suo nome non c’è.

Per chi ha fretta:

Circola una presunta notizia secondo cui Giorgio Napolitano avrebbe lasciato ai suoi eredi 98 mila euro al mese per 7 generazioni.

Se fosse vero, l’ex presidente della Repubblica avrebbe dovuto essere miliardario.

Ma il suo nome non appare nella classifica di Forbes.

L’informazione è legata a storiche bufale sul suo reddito.

In realtà Napolitano guadagnava intorno a 120 mila euro l’anno da senatore a vita, e intorno a 240 mila da presidente della Repubblica.

Analisi

Questa è la descrizione di uno dei numerosi post su Facebook che diffondono l’informazione non verificata:

«Napolitano lascerà ai suoi eredi 98.000 € al mese fino alla settima generazione. I pensionati italiani se muoiono, i figli non prendono nulla e questi fino alla settima generazione continueranno a percepire la reversibilità… bisognerebbe cominciare a togliere questi privilegi. UNO SCHIFO!!!».

Di seguito vediamo alcuni screenshot di questo e post simili.

Facciamo un po’ di conti

Se effettivamente Napolitano dovesse lasciare ai suoi eredi 98 mila euro al mese per 7 generazioni, la cifra totale sarebbe mostruosa. Una generazione dura in media 25 anni. Significa che l’elargizione durerebbe 175 anni. Ogni anno è composto da 12 mesi, e ogni mese l’eredità di Napolitano dall’eredità di Napolitano dovrebbero essere prelevati 98 mila euro. La somma finale raggiunge i 205,8 milioni di euro, a erede. Napolitano ha due figli, quindi la cifra salirebbe a 411,6 milioni di euro. Ma ci sono anche due nipoti, e un fratello. Se lo stesso trattamento fosse riservato a ciascuno di loro, la cifra elargita supererebbe il miliardo. Ma l’ex presidente della Repubblica non è mai apparso nella classifica dei miliardari di Forbes.

Quanto guadagnava Napolitano?

Coincidenza: 98 mila euro è la stessa cifra che secondo numerose bufale Napolitano avrebbe percepito ogni mese da presidente della Repubblica. Vista la differenza tra gli anni in cui è stato in carica e quelli per cui – stando alle bufale – la cifra dovrebbe essere elargita agli eredi, è difficile che il periodo al colle sia stato sufficiente a cumulare tanta ricchezza quanta gliene viene attribuita. Ma quanto guadagnava veramente Giorgio Napolitano? Da senatore a vita guadagnava circa 120 mila euro l’anno. Nel 2022, ad esempio, ne ha dichiarati 123,021 mila. Mentre nel 2019 erano 121,259 mila. Da presidente della Repubblica, dal 2006 al 2015, Napolitano ha percepito 239.181 euro lordi all’anno, come stabilito dalla legge 9 agosto 1948, n. 1077. Di nuovo, non si tratta di cifre che consentono di cumulare un’eredità tanto grande come quella descritta nei post.

Conclusioni

Circola una presunta notizia secondo cui Giorgio Napolitano avrebbe lasciato ai suoi eredi 98 mila euro al mese per 7 generazioni. Se fosse vero, l’ex presidente della Repubblica dovrebbe essere miliardario. Ma il suo nome non appare nella classifica di Forbes. L’informazione è legata a storiche bufale sul suo reddito. In realtà Napolitano guadagnava intorno a 120 mila euro l’anno da senatore a vita, e intorno a 240 mila da presidente della Repubblica.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: