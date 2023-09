Inghilterra, abbattuto lo storico «albero di Robin Hood»: arrestato un 16enne

Per decenni il Sycamore Gap Tree è stato l’albero più fotografato del Regno Unito. Adorato dai residenti, dai turisti e persino dai cinefili, grazie alla sua comparsa nel film di Robin Hood del 1991 con Kevin Costner. Da qualche giorno però l’albero non c’è più. Le autorità hanno fatto sapere di aver arrestato un ragazzo di 16 anni, sospettato di aver abbattuto il Sycamore Gap Tree nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 settembre. L’accusa nei suoi confronti è di danneggiamento criminale. Votato “albero dell’anno” nel 2016 dal Woodland Trust, il Sycamore Gap Tree è un albero plurisecolare e si trova a circa 160 chilometri a Sud-Est di Edimburgo, vicino al Vallo di Adriano, costruito dall’esercito romano nel secondo secolo dopo Cristo. La notorietà del Sicomoro è dovuta sia alla sua presenza nel film di Robin Hood sia alla posizione particolare dell’albero, che lo ha reso protagonista delle fotografie di turisti, residenti e non solo.

La notizia del suo abbattimento è stata accolta con un misto di incredulità e indignazione nel Regno Unito. «È devastante. So che molte persone diranno: “È solo un albero”, ma è molto di più. Mi fa arrabbiare che qualcuno faccia una cosa del genere a qualcosa che è così speciale per tante persone. Il panorama, senza l’albero, ora sembra strano e triste», ha scritto sui social Sophie Henderson, fotografa di paesaggi. Ancora non è chiaro cosa abbia spinto il 16enne ad abbattere il Sycamore Gap Tree. Jamie Driscoll, sindaco di North of Tyne, ha precisato che i tagli nell’albero erano perfetti e sembravano essere stati fatti con una motosega pesante, lunga almeno 70 centimetri. «Per fare una cosa del genere ci vuole un’enorme premeditazione – ha dichiarato Driscoll -. Non si tratta solo di giovani e stupidi ubriachi che hanno preso a colpi di chiave l’auto di qualcuno».

Credits foto: EPA/Adam Vaughan | Il Sycamore Gap Tree abbattuto in Gran Bretagna (28 settembre 2023)

