Napoli, ragazzina di 14 anni accoltellata

A Napoli, una ragazzina di 14 anni è stata accoltellata, forse durante una lite in famiglia. La giovane è stata ricoverata nella serata di oggi – sabato 30 settembre – nell’ospedale Vecchio Pellegrini, nel centro storico del capoluogo campano, dopo aver riportato ferite da arma da taglio. A dare notizia dell’accaduto è Repubblica Napoli. Al momento non si conoscono altri dettagli sull’episodio, ma si sospetta che la 14enne sia rimasta ferita durante un litigio in famiglia.

