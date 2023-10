Fabrizio Corona va da Mara Venier su Rai1. E su X piovono critiche

Dopo l’intervista a Belve Fabrizio Corona torna in tv, stavolta come ospite di Mara Venier, alle 14, a Domenica In. E come spesso succede con l’ex re dei paparazzi è polemica per alcune frasi di Corona nei confronti dei giornalisti. «A 50 anni – spiega l’ex re dei paparazzi – mi merito di fare il cxxxo che voglio. Io per 15 anni sono rimasto chiuso. Non accetto più nessuno che mi dica “devi fare questo”». Infine si parla del padre Vittorio, giornalista. «Io sono completamente l’opposto. Abbiamo però una cosa che ci unisce. La creatività, la genialità, io ce l’ho». E ancora: «Lui era incorruttibile. Quando arriva a Mediaset non accetta il compromesso ideologico di spingere su Forza Italia. Quindi, quello di una informazione corrotta che va a soldi». «Tutta corrotta no», incalza Mara. «Ci sono i giornalisti seri. Ti prego non mi far difendere una categoria», risponde la conduttrice. «Corrotta no però populista sì, quelli di destra vanno per quelli di destra vanno avanti per quelli di destra…», replica Corona. Dopo il capitolo Lele Mora afferma di prendere 100 pasticche al giorno. Alcuni interventi non sono decisamente piaciuti.

Sentire il corruttore, estorsore, spacciatore di denaro falso e bancarottiere Fabrizio #Corona dire che i giornalisti sono tutti una categoria di corrotti è un gallone al merito. La risposta della conduttrice “alcuni no, dai” è imbarazzante #domenicain

— Alessio Lasta (@alessiolasta) October 1, 2023 Lezioni di giornalismo da Fabrizio Corona. Da Corona. Su Rai1. #DomenicaIn — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 1, 2023 Il fatto che un #Corona prenda psicofarmaci e 15 superalcolici in una giornata, il tutto dichiarato su Rai1 alle 1430 del pomeriggio, lo sapete che manda in malore anni di campagne sulla prevenzione? Così per dire #domenicain — Elisa D’Ospina (@ElisaDospina) October 1, 2023

Dopo Belve Nina Moric si è riavvicinata al figlio

Nel corso della sua intervista Corona ha parlato anche del suo rapporto con il figlio Carlos. «Ama suo padre a prescindere, sapendo che è un padre molto particolare. Tutti gli anni in cui stavo in galera veniva in tutti i colloqui settimanali. Lui in 4 anni ha vissuto con me», spiega Corona. «Lui vive con te?», gli chiede Mara. Guarda dopo l’intervista con la Fagnani si è fatta viva la madre. Ed è da giovedì con la madre. Che non vedeva da tantissimi anni». Secondo quanto riporta Corona «Nina stava male». «Sono da un lato molto contento nella speranza (che vale un 3 per cento) che Nina possa stare meglio. Che riuscirà a reggere la cura che sta seguendo Carlos e che questo faccia bene a lei e a lui». Una paura per Corona c’è. «Che lei lo porti in Croazia e che io torni a fare quelle guerre in cui io sono stanco», spiega. «La domanda è perché non te lo vai a prendere? Finiamo nel calderone mediatico. Aspetto. Nel momento in cui succederà, la risolverò».

