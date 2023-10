Imola, chiesa sfregiata dai vandali: svastiche e scritte inneggianti alle SS sul portone e sui muri – Le foto

La chiesa di Croce Coperta a Imola è stata sfregiata con scritte inneggianti alle SS, svastiche e simboli come falce e martello e la A cerchiata di anarchia. I disegni osceni sono stati fatti sui muri della struttura e sul portone della stessa. Il sindaco della città, Marco Panieri, ha commentato la vicenda prendendone le distanze. «Apprendo di un vergognoso atto vandalico a Croce Coperta, sulle porte della chiesa. Un atto che condanno con forza perché offende tutta la nostra comunità, la nostra identità e la nostra storia», dichiara. «A nome della Città, dell’Amministrazione e mio personale esprimo vicinanza alla parrocchia e alla Diocesi. Certi comportamenti non avranno spazio o tolleranza a Imola», chiosa. I responsabili dell’atto vandalico non sono ancora stati identificati.

Foto di Il nuovo diario

