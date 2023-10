Bari, sospeso lo studente che ha sparato al prof con una pistola ad aria compressa: non più di 14 giorni di sanzione per lui e il compagno

Sono stati sospesi i due studenti 17enni che frequentano l’istituto Romanazzi di Bari che la scorsa settimana hanno portato in classe e sparato a un docente con una pistola di plastica. Le sospensioni, decise oggi dal consiglio di classe riunito in sessione straordinaria, avrebbero una durata compresa tra i 7 e i 14 giorni. Anche perché, nota l’Ansa, se la sospensione fosse stata superiore ai 14 giorni la decisione su una possibile espulsione avrebbe dovuto salire di livello ed essere vagliata dal consiglio di istituto. Venerdì scorso, al momento di entrare in classe per iniziare la sua lezione, Pasquale Pellicani, professore di Diritto ed Economia all’Istituto tecnico Romanazzi di Bari, fu colpito al petto da un proiettile partito dalla pistola di uno studente. «Mi sono spaventato, ho avuto molta paura. Quando ti puntano una pistola, non capisci subito se sia un giocattolo oppure no. Mi è mancata l’aria, ho provato panico. Poi ho avvertito un bruciore al petto, esattamente dove mi ha colpito il pallino», aveva raccontato il docente nei giorni scorsi. Che aveva poi aggiunto di voler andare fino in fondo nell’iter sanzionatorio interno all’istituto, ma di non voler denunciare, né il ragazzo che ho sparato né il suo compagno che aveva portato in classe l’arma “giocattolo”.

