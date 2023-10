Duplice omicidio a Vignola (Modena): madre e figlio trovati morti. Il fratello in arresto

L’uomo è stato portato via dal luogo del delitto in ambulanza

Un duplice omicidio si è verificato a Vignola in provincia di Modena. Due persone, madre e figlio, sono state trovate morte all’interno di un’abitazione di via Torino. A trovarli i carabinieri accorsi sul posto dopo che i vicini di casa hanno dato l’allarme intorno alle 21,30 e parlando di urla compatibili con una lite. Un uomo è stato arrestato. Si tratta del figlio della donna morta, fratello dell’altra vittima. L’uomo è stato portato via dal luogo del delitto in ambulanza e con i carabinieri al seguito. Al momento non si conoscono le età delle persone coinvolte e la dinamica dei fatti.

