Twitter riparte da Paris Hilton: video originali e sessioni di live shopping per rilanciare la piattaforma

Paris Hilton ha siglato un accordo commerciale con X/Twitter e diventerà un volto della piattaforma social, per la quale dovrà produrre contenuti originali sui quali sarà possibile utilizzare nuove funzionalità. È la voce dell’ereditiera multimilionaria ad annunciare proprio sul social di Elon Musk la nuova collaborazione: «Sono entusiasta di annunciare oggi una partnership ufficiale con X, insieme esploreremo nuovi modi per connetterci con tutti voi attraverso video, video in diretta, live shopping e persino Spaces. E siamo appena all’inizio». Alcuni dettagli dell’accordo sono già stati resi noti. 11.11, l’azienda di cui Paris Hilton è presidente e Ceo, avrà una parte dei ricavi, che verranno condivisi con X/Twitter. Dovrà poi creare quattro programmi di contenuti video originali all’anno, i quali includeranno la funzionalità di live shopping, che consente agli utenti del social di guardare, chattare e fare acquisti sulla piattaforma. Durante uno show in diretta con l’imprenditrice, gli utenti potranno sfogliare un catalogo di prodotti e acquistare quello che vogliono tramite la navigazione browser in app del servizio. X lavorerà per garantire la sponsorizzazione dei contenuti, e Hilton sarà una partner di lancio per i nuovi prodotti, servizi e funzionalità della piattaforma.

La nuova strategia di X

Questa nuova collaborazione, come spiega il Financial Times, rientra nella strategia della Ceo di X/Twitter Linda Yaccarino, che vuole rilanciare la piattaforma dopo l’addio di numerosi inserzionisti, specie a casa della proliferazione di commenti e contenuti non moderati. L’accordo con Paris Hilton rientra nella strategia di Yaccarino per attirare più pubblico, vendere più spazi pubblicitari e facilitare intese di sponsorship. «Benvenuta in famiglia Paris», ha scritto Yaccarino, «insieme creeremo un trampolino di lancio per nuove iniziative nel campo dei video e dei video in diretta, degli acquisti in tempo reale, di Spaces e molto altro ancora».

Leggi anche: