Elon Musk e la decisione di rimuovere i titoli dei link su X: «Migliora l’estetica»

Niente più titoli degli articoli pubblicati su X (ex Twitter), è questa la nuova rivoluzione del social guidato da Elon Musk. Da ieri, infatti, ogni link pubblicato non mostrerà più la parte di testo del titolo, ma solo l’immagine (leggermente modificata) all’interno. Nell’angolo a sinistra, in piccolo, si vedrà invece il dominio del link di appartenza. La modifica è al momento attiva per gli utenti iOS e desktop, l’aggiornamento non riguarda gli altri sistemi operativi e chi usa dispositivi mobili. Inoltre, la novità non sembra al momento colpire i link pubblicitari. Ecco come appare la stessa notizia nella versione desktop e in quella mobile:

La modifica era stata anticipata da Musk il 22 agosto con un post dove scriveva che «migliorerà di molto l’estetica (su X, ndr.)».

Il 3 ottobre invece l’imprenditore aveva confessato che «non legge quasi più le notizie tradizionali». «Che senso ha leggere 1000 parole su qualcosa che è già stato pubblicato su X diversi giorni fa?», aveva aggiunto.

Credits photo: EPA/GEORGE NIKITIN I Elon Musk

