Patty Pravo a Belve: «Ma chi fa questo mestiere senza anfetamina? Lifting? Mai fatto» – I video

«Ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?», si chiede Patty Pravo quando parla delle sue esperienze con le droghe intervistata da Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda su Rai2 martedì 3 ottobre in prima serata. La cantante racconta degli eccessi e delle sregolatezze della sua vita e critica chi, anche tra gli artisti di oggi, non è del tutto sincero. Forse perché timidi? «Non perché siano timidi, non lo dicono proprio». E continua spiegando i presunti effetti di cui ha potuto godere la cantante con l’uso sistematico di anfetamina, trascurando del tutto le conseguenze più nefaste: «Stai sveglio, lavoro talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità». Alla domanda di Fagnani se con la chirurgia estetica pensa di aver esagerato, Pravo risponde: «Io non mi sono mai fatta niente, io sono così. Ho fatto qualche iniezioncina, ma mi farei un bel lifting ma ci vuole tempo e io non ne ho», spiega.

Quando si passa a parlare delle relazioni avute dall’artista, lei stessa fa fatica a ricordare tutti i mariti, cinque in tutto di cui in un certo momento della sua vita tre erano praticamente in contemporanea. Con loro i rapporti sarebbero rimasti più o meno buoni: «Beh – risponde divertita Patty Pravo – quasi con tutti». Fagnani ricorda alla cantante la dichiarazione di Ornella Vanoni, secondo la quale Patty Pravo racconta balle stupende: «Ma sai, Ornellì dice queste cose perché si diverte…». La cantante poi ricorda i suoi inizi e come ha provato a gestire il successo: «Travolta no, ma papà mi diede la maggiore età a 16 anni, non sapevo assolutamente nulla di tuto questo. Mi dimenticavo e lasciavo che gli altri facessero», in particolare sulla gestione dei soldi, su cui Patty Pravo ammette di aver subito un po’ di fregature da chi doveva tutelare il suo patrimonio: «Certo, e non solo loro»

Leggi anche: