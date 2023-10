Omicidio Willy, Marco Bianchi riprenderà gli studi: corsi serali nella casa circondariale di Pescara

In appello è stato condannato a scontare 24 anni di carcere per il pestaggio e l’uccisione del giovane. Ora frequenterà le lezioni dell’istituto superiore Aterno Manthoné

Lo scorso 12 luglio la sentenza d’appello per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte aveva fatto cadere l’ergastolo ricalcolando la condanna per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi a 24 anni di carcere. I due sono risultati colpevoli del pestaggio del 21enne a Colleferro (Roma), morto la notte del 6 settembre 2020. Oggi, Marco riprenderà il suo percorso di istruzione alla casa circondariale di San Donato a Pescara. I corsi serali impegneranno Bianchi e altri sette detenuti che hanno fatto richiesta dalle 23 alle 31 ore settimanali, in base all’anno frequentato. Le lezioni, uguali a quelle previste dall’istruzione per adulti, saranno organizzate dall’istituto superiore Aterno Manthoné di Pescara – unico in Abruzzo a garantire questo percorso – che prevede due indirizzi di studio: Amministrazione, finanza e marketing e Sistemi informativi aziendali. I professori, entrando nella struttura, dovranno osservare rigorose misure di sicurezza.

