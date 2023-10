Israele, Hamas ha ucciso il colonnello Steinberg, comandante della Brigata Nahal

Prima la notizia riportata dal Times of Israel, poi la conferma dall’account ufficiale delle forze armate israeliane: il colonnello Jonathan Steinberg, ufficiale in comando della Brigata di fanteria Nahal, è stato ucciso da Hamas. L’attacco è avvenuto nella zona di Kerem Shalom, vicino al confine con la Striscia di Gaza. Il militare israeliano di 42 anni si stava spostando verso un’area del conflitto. È stato raggiunto da colpi di arma da fuoco esplosi da un miliziano di Hamas, che lo ha sorpreso lungo il percorso. Su X, le forze armate israeliane – Idf – scrivono: «Il comandante della Brigata Nahal, il colonnello Jonathan Steinberg, è stato ucciso oggi durante uno scontro con un terrorista. L’Idf invia le sue più sentite condoglianze alla sua famiglia e continuerà a sostenerla in questo momento difficile». Intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha offerto la propria disponibilità a formare un governo di unità nazionale, che lo vedrebbe affiancato dal leader dell’opposizione, Yair Lapid. L’apertura è arrivata dopo la dichiarazione dello stato di guerra nel Paese. Sempre Netanyahu, in un discorso televisivo andato in onda nella serata del 7 ottobre, ha intimato ai palestinesi di «lasciare Gaza» poiché, ha promesso, Israele ridurrà i nascondigli di Hamas a delle «rovine».

Leggi anche: