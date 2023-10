Israele a rischio assedio, raffica di razzi di Hezbollah dal Libano: «Solidarietà ad Hamas» – Il video

I terroristi libanesi di Hezbollah in un comunicato rivendicano l’attacco di oggi, a 24 ore dal raid palestinese di Hamas, a cui rivolgono la loro «solidarietà»

Gli attacchi per Israele arrivano anche da Nord, con i terroristi di Hezbollah che hanno rivendicato «tiri di artiglieria e lanci di razzi» dal Libano. All’attacco che arriva a 24 ore dal raid di Hamas sul confine Sud, l’esercito israeliano ha risposto a quelli che sono stati definiti «colpi di mortaio» con attacchi di artiglieria. Secondo il portavoce militare israeliano, i colpi dal Libano sono caduti nella «contesa regione di Monte Dov sul confine libanese». Poco dopo un drone israeliano ha colpito «un’infrastruttura dell’organizzazione terrorista degli Hezbollah nell’area di Har Dov». Ai residenti dell’Alta Galilea, l’esercito israeliano ha intimato di restare al riparo nei rifugi. Secondo Hezbollah, sarebbe stato usato «un gran numero di artiglieria e di missili guidati» contro posizioni israeliane nella zona contesa delle Fattorie di Sheeba: «La resistenza islamica – come si definiscono i terroristi di Hezbollah in un comunicato – ha attaccato tre posizioni del nemico sionista nella zona occupata delle Fattorie di Sheeba libanesi (…) con un gran numero di colpi di artiglieria e di missili guidati». Gli esponenti del “Partito di Dio” sciita libanese esprimono «solidarietà» con gli attacchi massicci di ieri di Hamas»

