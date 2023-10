Nina Zilli e quel lavoro perso per “colpa” di Fiorello: «Abbiamo saputo che è incinta. Faremmo a meno di lei» – Il video

La cantante Nina Zilli ha raccontato di aver perso un lavoro dopo che a Viva Rai2! è stato svelato che fosse incinta. La vicenda risale allo scorso gennaio, come spiega lei stessa al Corriere della Sera, dopo aver partecipato al programma con Fiorello e Fabrizio Biggio che «si lasciano scappare che sono incinta». La cantante era in attesa di Anna Blue, che sarebbe poi nata a giugno a Milano: «Non lo sapeva quasi nessuno e sono rimasta male – spiega la cantante – perché avrei voluto dare io la notizia, per fortuna almeno ai miei l’avevo annunciato. Vabbè, è passata. Non mi aspettavo quel che è successo dopo». Dopo infatti Nina Zilli ha ricevuto un’email: «Abbiamo saputo che è incinta. Faremmo a meno di lei, grazie». Nello scambio di messaggi il senso, racconta la cantante, era: «chiaramente la signora non ce la farà a tener fede all’impegno e noi cerchiamo qualcun altro. Ma avevano fatto tutto loro. Io ero basita. Stavo lì e pensavo: iniziamo bene». Il lavoro riguardava la partecipazione a un evento privato: «Gli organizzatori hanno contattato il mio staff spiegando di avere sentito la notizia, domandavano quando era previsto il termine della gravidanza. Con serietà, gli è stato comunicato. Ci stavano solo girando un po’ intorno perché è arrivato subito il: no, grazie. Ero incinta e questo evidentemente mi rendeva inaffidabile ai loro occhi. Se deve partorire non sarà pronta, cambiamo cavallo. Che gentilezza, che premura: si riposi. Hanno ritirato la proposta senza nemmeno sentire se davvero temessi di non farcela». A filtrare le comunicazioni erano i collaboratori della cantante: «Meno male – spiega Nina Zilli – ero al quarto mese e mi toglievano il lavoro perché ero incinta come fosse la cosa più naturale del mondo. Non corre l’anno 2023? L’evento cancellato era fissato quasi un mese dopo il parto, io a due settimane dalla nascita di Blue, con il consenso medico, non sono incosciente, ero su un palco di Rimini. Pronta o non pronta, signori, avrei dovuto dirlo io: o no?»

