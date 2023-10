Emma Bonino, la rivelazione a Belve: «Sono guarita dal tumore» – Il video

Davanti a sé Emma Bonino ha ancora tante battaglie da affrontare. Ora più di prima la storica leader radicale può rispondere con forza a chi le ha rinfacciato negli anni di aver avuto fin troppa ambizione politica, rivelando a Belve ospite di Francesca Fagnani di essere guarita dal tumore: «Le sembra un reato che le donne abbiano un’ambizione? Sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a lungo… anzi vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una Tac di conferma, ma dopo otto anni questo microcitoma indesiderato se n’è andato».

Il rapporto con Marco Pannella

Nelle anticipazioni della puntata in onda martedì 10 ottobre in prima serata su Rai2, Bonino ripercorre alcuni dei passaggi cruciali della sua carriera politica. E inevitabilmente il racconto passa al rapporto spesso turbolento con Marco Pannella, con il quale negli ultimi anni di vita del leader radicale c’è strato uno strappo mai più sanato: «Si, è stata una rottura unilaterale da parte sua – spiega Bonino – Non ho mai capito bene perché e ne ho sofferto molto». Fagnani le chiede se davvero non si è mai data una ragione dietro quel litigio. Bonino conferma: «No, o forse mi ha fatto talmente male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro».

La “belvata” subita da Calenda

A proposito poi di “belvate” fatte nella vita che rivendica, Bonino risponde: «Io ne ho ricevute di belvate, se è per quello! Non mi posso dimenticare lo schiaffone improvviso di Calenda. Mi ha lasciato il segno perché il 2 agosto aveva firmato un accordo scritto da lui e il 7 agosto, nella trasmissione di Lucia Annunziata, avverte che in effetti lui non regge e se ne va con Renzi». Fagnani le ricorda però come sia andata male per il capo di Azione anche con quello di Italia Viva: «Chi la fa, l’aspetti», chiosa Bonino.

