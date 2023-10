Altro show tv della diplomatica emula di Orsini. Anche Formigli perde la pazienza e lei lascia lo studio – Il video

Nuovo show tv di Elena Basile, l’ex diplomatica italiana (si è congedata da ministro plenipotenziario) invitata da Corrado Formigli a Piazza Pulita. Come fatto già in altre occasioni la Basile ha difeso le ragioni dei palestinesi e paragonato Israele ad Hamas perché se questi ultimi sono definiti terroristi, dall’altra parte ci sarebbe «terrorismo di Stato». La Basile ha potuto esporre le sue tesi senza essere mai interrotta. Poi è toccato agli altri ospiti, fra cui Bobo Craxi, Nathalie Tocci, Mario Calabresi e la giurista Chantal Meloni. O meglio, sarebbe toccato a loro. Perché la Basile ha continuamente interrotto chiunque prendesse la parola, perfino il conduttore, in modo aggressivo. Senza capire per altro che alcuni degli ospiti (Tocci e Craxi) le stavano dando ragione. Più volte l’ha richiamata Formigli con lei che si lamentava: «Non erano questi i patti. Lei aveva promesso di farmi parlare liberamente come volevo».

Il clima in studio è diventato più teso quando Mario Calabresi ha ironizzato sul fatto che la Basile si faceva le domande e si dava le riposte da sola, e lei ha replicato che lui non sapeva fare il giornalista. Quando Formigli le ha negato la parola chiesta per l’ennesima volta la Basile è sbottata: «Io sono l’unica voce di dissenso. Ho una caterva di mail di gente che mi ringrazia per questo. Se lei non capisce che io rappresento il dissenso, non è in grado di fare il giornalista». Con pazienza Formigli le ha ridato la parola per commentare un sondaggio di Mannheimer su quanto stava avvenendo in Israele ora. Lei però ha parlato di tutt’altro per tre minuti e quindi Formigli le ha tolto la parola per darla a un altro ospite. La Basili si è offesa, si è alzata e ha abbandonato lo studio con la trasmissione in corso ricordando che Formigli avrebbe supplicato la sua presenza in trasmissione.

(Un frame del sondaggio a cui è stato chiesto un commento a Basile)

Uscita la Basile gli altri ospiti ci hanno scherzato su. Ha riso Mario Calabresi, prendendo la parola e premettendo: «Dai che finalmente abbiamo cinque minuti per parlare liberamente». Ne ha sorriso ironico anche lo stesso Formigli, chiosando lo show Basile: «Quando uno arriva alla tv di botto, capita che poi la televisione dia un po’ alla testa…».

