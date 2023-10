Euro2024, l’Italia stende Malta 4-0: gol di Bonaventura, Frattesi e doppietta di Berardi

Gli azzurri di Luciano Spalletti conquistano la vittoria contro Malta per 4-0, nella gara valida per il girone C di qualificazione ad Euro 2024. Per la Nazionale era fondamentale vincere, per avvicinarsi all’Inghilterra in vista della delicata trasferta di Wembley in programma martedì 17 ottobre. Decisivo il gol di Bonaventura al 22esimo, la doppietta di Berardi e il gol del 4 a 0 di Frattesi . Una partita, quella di stasera allo stadio San Nicola di Bari, che ha assunto un significato ancora più importante, con il peso del caso scommesse, che ha costretto la Federazione a lasciare a casa i due azzurri Tonali e Zaniolo. «Siamo nel complesso abbastanza contenti. Abbiamo preso tre punti come serviva, affrontando l’impegno con il dovuto impegno e senza prenderlo sottogamba. C’è la continua ricerca di conoscersi sempre di più e di giocare insieme», ha detto Spalletti, ai microfoni della Rai. «Ora con l’Inghilterra – ha concluso il ct – si può andare a conoscere quali sono le nostre potenzialità».

Lo striscione per la pace

Il San Nicola di Bari ha accompagnato con applausi l’esecuzione degli inni nazionali prima del fischio d’inizio del match Italia-Malta. La scritta Peace in inglese e in cirillico «Peace-мир» è inoltre apparsa sui due maxischermi dell’impianto e su uno striscione srotolato davanti alle due squadre. Tutto lo stadio barese poco dopo ha accolto con un boato l’ingresso del capitano, Gigio Donnarumma, con i compagni per il riscaldamento, sventolando le bandiere tricolore. Sugli spalti presenti oltre 50mila spettatori.

