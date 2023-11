L’Italia di Spalletti avanti col minimo sforzo: 0-0 con l’Ucraina, azzurri qualificati a Euro 2024

L’Italia stacca il biglietto per gli Europei 2024. La certezza matematica della qualificazione ai campionati d’Europa è arrivata stasera, grazie al pareggio (0-0) ottenuto a Leverkusen contro l’Ucraina. Dopo la vittoria di venerdì sera contro la Macedonia del Nord, infatti, agli azzurri bastava portare a casa un punto per avere la certezza del secondo posto nel Gruppo C, dietro l’Inghilterra già qualificata. E così è stato, al termine di una partita non esaltante. Poche le occasioni da gol da entrambe le parti nell’arco dei 90′. Ma al gruppo di Spalletti tutto sommato va bene così. Il neo-ct ha conseguito il primo obiettivo assegnatogli: portare la Nazionale gli Europei 2024, che si apriranno il prossimo 14 giugno in Germania. Anche se per bissare il successo dell’estate 2021 (Euro 2020 fu rinviato di un anno a causa della pandemia) servirà un’altra Italia rispetto a quella vista stasera. L’Ucraina comunque esce a testa più che alta dalle qualificazioni del Gruppo C, a pari merito con gli azzurri. E grazie al suo ranking in Nations League, ha ancora una chance di volare anch’essa a Euro 2024. Andrà ai play-off in programma a marzo, infatti. E con ogni probabilità – i conti finali si faranno dopo gli ultimi match degli altri gruppi in programma domani sera – si troverà nello stesso poule di Bosnia, Israele e Finlandia. Se questo scenario sarà confermato, si va verso una sfida Israele-Ucraina nella semifinale del “mini-tornei” dei play-off di grande impatto simbolico: i due Paesi in guerra del quadrante euro-asiatico l’uno di fronte all’altro. La certezza della sfida tra poche ore.

