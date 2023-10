Euro2024, l’Italia si fa recuperare e cade a Wembley: 3-1, Inghilterra qualificata

Sconfitta amara per l’Italia a Wembley, che parte bene e regala un ottimo primo tempo agli oltre 2mila italiani presenti allo stadio, prima di cadere sotto i gol di Harry Kane e Mark Rushford. Mentre l’Inghilterra può festeggiare davanti al suo pubblico la qualificazione agli Europei 2024 con due giornate di anticipo, il percorso degli Azzurri rimane appeso ai risultati delle prossime due partite. Per arrivare seconda nel girone C, all’Italia servono almeno 4 punti: una vittoria contro la Macedonia del Nord e un pareggio contro l’Ucraina basterebbero agli uomini di Spalletti per una qualificazione diretta. Gli Azzurri erano però scesi in campo per vincere anche contro l’Inghilterra, sbloccandola al 15esimo con un gol di Scamacca e avendo più volte la possibilità di trovare il raddoppio. Al 32esimo è arrivato però il pareggio di Kane dal dischetto, per un fallo di Di Lorenzo su Bellingham. L’Italia si è ributtata all’attacco, senza però trovare il gol. Nel secondo tempo prima Rushford, poi ancora Kane, hanno chiuso l’incontro.

