Emma Bonino racconta il «tu-mo-re». «Ora sto bene, ogni tanto piango e non mi ricresceranno i capelli»

«Mi sento bene». Emma Bonino, dopo l’annuncio della guarigione a Belve, rilascia una lunga intervista al Corriere della Sera. Aspetta il 19 ottobre, giorno dell’ultima Tac, per festeggiare. L’ex ministra e commissaria europea parla del tumore, «tu-mo-re» (scandisce le sillabe) non «alieno», non «male oscuro», e delle difficoltà affrontate negli ultimi otto anni: «Sono riuscita a separare me dalla mia malattia, ho lasciato tutto in mano a degli ottimi medici: dal professor Santini al professor Cortesi. Il microcitoma aveva la capacità di recidiva anche in altri organi quindi ho fatto un lungo percorso di radioterapia. Dopo otto anni eccomi qua. I miei capelli non cresceranno più, ma intanto 1 a 0 per me». E precisa che questa «è l’unica intervista in cui parlo del tumore. L’ultima».

Bonino e il Quirinale

La malattia emerse mentre si faceva il suo nome al Quirinale. Bonino precisa che oramai era già troppo tardi per correre di nuovo per la Presidenza. Con e senza malattia. «Ho detto che in politica, come nella vita, c’è un tempo per ogni cosa, il mio tempo per diventare presidente della Repubblica è stato il ’99. Allora non credevo di vincere, sono comunque contenta di aver fatto quella sfida persa in partenza. Almeno forse è servita all’ottimo presidente Ciampi», spiega.

La scoperta del tumore e l’annuncio a Radio Radicale

Bonino racconta come ha scoperto il tumore. In vacanza con una amica e la famiglia fra Nuova Guinea e Maldive vomitava, ma non si capiva bene che avesse. «Il console italiano mi ha portata in ospedale a

Manado: c’erano letti per terra, mi hanno dato antibiotici e sonniferi, non ricordo quasi niente. La mattina, sempre il console, mi ha accompagnata in aereo fino a Giacarta». Il ritorno in Italia, la scoperta, subito, del microcitoma. «Il professor Santini venne a dirmelo con grande disagio mentre io ero nel letto della clinica. Quando se n’è andato sono scoppiata a piangere (sospira ndr). Era l’11 gennaio 2015. Il giorno dopo ho avvisato la mia famiglia e le mie amiche più care. Poi ho fatto la dichiarazione su Radio Radicale. Ho voluto dire: “Mi è capitato, ma io non sono il mio tumore”. Fortunatamente l’oncologo non era in ferie e ho iniziato subito le cure».

La paura, «ogni tanto piango»

Cosa le ha pesato di più lo racconta: «Paura, tanta paura, l’ho avuta solo un anno fa, il 9 dicembre. Improvvisamente ho avuto un rash farmacologico di tipo allergico: non parlavo più e sentivo un prurito insostenibile. All’ospedale mi hanno dato dei farmaci, ho dormito ed è passato tutto». La rinuncia più grande: «Non essere autonoma. Anche ora, per alcune attività ho bisogno di assistenza». E infine: «Ho degli alti e dei bassi, ci sono dei giorni in cui mi sento più ottimista e altri bui in cui la depressione mi fa male e tento di farmi forza. Ultimamente piango spesso. Sto emotivamente male». Cosa la fa soffrire?

«Dipende, la morte di un amico, per esempio quella di Gianfranco Spadaccia. Anche io ho i miei momenti di debolezza, mica sono King Kong».

Leggi anche: