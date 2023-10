Gela (Caltanissetta), soccorre la figlia in mare ma poi annega: morto 54enne

L’uomo si è tuffato per salvare la giovane che era in difficoltà fra le onde

Tragedia in mare a Gela, in provincia di Caltanissetta. Un uomo di 54 anni è morto annegato dopo aver salvato la figlia ventenne in difficoltà tra le onde. La giovane durante il bagno ha cominciato ad annaspare e l’uomo si è tuffato per soccorrerla. È riuscito a salvarla, ma poco dopo ha cominciato ad avere difficoltà a tornare a riva a causa delle condizioni avverse del mare. Tempestivo l’intervento dei militari della Capitaneria di porto: l’uomo è stato prima portato in spiaggia, poi in ospedale dove è avvenuta la constatazione della morte. Nelle fasi dell’intervento di salvataggio anche due militari della Guardia costiera hanno riportato lievi ferite.

