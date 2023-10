Bari, pista occupata da un Boeing Ryanair: aereo Volotea costretto a interrompere l’atterraggio

Incidente sfiorato questa mattina, 16 ottobre, all’aeroporto di Bari-Palese. Un Airbus Volotea è stato costretto a interrompere le operazioni di atterraggio perché la pista era già occupata da un altro mezzo. Intorno alle 11.36 un Boeing Ryanair che era in fila in attesa pronto al decollo per Alicante sarebbe entrato nella pista senza ricevere il via libera dalla torre di controllo. In quel momento l’aereo della compagnia low cost spagnola era a 5 miglia dallo scalo e in avvicinamento. La torre di controllo avrebbe quindi segnalato una «runway incursion», chiedendo al pilota Volotea di riprendere quota mentre sorvolava il centro di Bitonto. «Il tutto è accaduto in totale sicurezza e a quote che permettevano ampi margini di manovra», ha assicurato l’Enav all’Ansa. Ora le autorità avvieranno le indagini per capire cosa è accaduto e di chi siano le responsabilità. L’Airbus è quindi rimasto a circa 800 metri di quota, sorvolando l’aeroporto pugliese finché il volo Ryanair non ha liberato la pista, atterrando poi in sicurezza.

Leggi anche: