«Ho paura, fatemi scendere…», il volo partito da Ciampino costretto a tornare indietro

Un uomo di cinquantacinque anni è riuscito a fermare il decollo del suo volo Ryanair diretto a Lisbona poiché in preda all’ansia. «Non ce la faccio, devo scendere vi prego», avrebbe detto stando al racconto di chi era presente sull’aereo. L’episodio è accaduto intorno alle 6.30 di oggi – giovedì, 26 ottobre – all’aeroporto di Roma Ciampino. L’uomo, che era diretto a Lisbona, in Portogallo, con moglie e figli – scrive Il Messaggero – ha inizialmente chiesto agli assistenti di volo di cambiare postazione, sedersi quindi più vicino per stare al sicuro. Nonostante fosse stato accontentato, la paura ha preso il sopravvento: al momento del rullaggio e delle manovra di decollo sulla pista dell’aeroporto della Capitale, l’uomo ha infatti iniziato a tremare e sudare. Prima che l’aereo si alzasse da terra ha, infine, chiesto al comandante di poter tornare al punto di partenza. Il velivolo è così tornato indietro definitivamente e ripartito con una quarantina di minuti di ritardo. Il 55enne è, così, sceso dal volo, mentre sua moglie e i suoi due figli sono rimasti a bordo e hanno proseguito il viaggio verso il Portogallo.

Leggi anche: