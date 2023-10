Roma, l’ex annunciatrice Rai Virginia Sanjust sorpresa a rubare dentro una Smart: «Cercavo soldi, vivo in strada»

Continuano i guai con la giustizia di Virginia Sanjust. La nipote di Antonella Lualdi ed ex “signorina buonasera” è stata sorpresa dai carabinieri a Roma mentre rovistava in una Smart, che aveva appena aperto forzando la serratura. A raccontare l’episodio è Il Messaggero. «Cercavo soldi perché vivo in strada», ha detto ai militari l’ex annunciatrice Rai. Processata per direttissima, Sanjust è stata condannata a due mesi e 20 giorni. La scorsa settimana, la donna era stata assolta dalla Corte di Appello di Roma dall’accusa di tentata estorsione nei confronti della nonna. Sanjust era stata condannata in primo grado, mentre in Appello i giudici l’hanno assolta anche in base alla non punibilità per vincoli di parentela.

