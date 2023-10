Scommesse illegali, la “fonte” di Fabrizio Corona: «Su Zalewski mi sono inventato tutto» – Il video

Oggi è il giorno di Fabrizio Corona. Per un compenso pari a 8-10 mila euro l’ex fotografo dei vip si presenterà da Nunzia De Girolamo ad “Avanti Popolo” su Rai3. Per portare «le prove» dell’inchiesta sulle scommesse illegali. E fare «i nomi» degli altri tesserati coinvolti. Che sarebbero una trentina secondo altre fonti, addirittura 50 secondo lui. Intanto però su Nicola Zalewski, giocatore della A.S. Roma tirato in ballo proprio da Corona, arriva una smentita pesante. È quella della “fonte” di cui Corona aveva fatto ascoltare una telefonata su Dillinger News. Senza dire come si chiama ma presentandosi in video con il volto scoperto, un uomo dice al Cerbero Podcast di essere la fonte di Corona. E dalla voce sembra proprio lui. Ma soprattutto: aggiunge che sul terzino polacco si è inventato tutto. Intanto però Corona conferma il nome del giocatore.

La talpa

La “talpa” non rivela il suo nome durante la trasmissione di Fedez condotta da Mr. Marra. Dice però di aver scritto nei commenti su Instagram per dire di avere delle informazioni sulla vicenda delle scommesse illegale. A quel punto è stato contattato prima dallo staff e poi dallo stesso ex fotografo dei vip. Dice di aver raccontato che Zalewski giocava sulle partite e aveva scommesso sulla sua ammonizione per soldi. E sostiene che Dillinger News gli abbia effettivamente offerto 20 mila euro per parlare. Ma alla fine senza farne nulla. Perché la “talpa” dice di aver successivamente confessato a Corona di essersi inventato tutto. E di aver anche contattato il giocatore per scusarsi. In un filmato su Youtube è presente una versione più lunga e dettagliata dell’intervento. La “talpa” sostiene che Corona abbia mandato illegalmente in onda il filmato con la sua telefonata.

Fabrizio Corona ad “Avanti popolo”

Ma Fabrizio Corona invece tiene il punto. In un intervento a La Zanzara su Radio 24 dice che la storia «è come Tangentopoli, sono coinvolti tutti, non potevano non sapere. Il 40% dei calciatori scommette». Aggiunge che porterà «le prove che la Juventus sapeva. I giocatori, il direttore sportivo, tutti sapevano di Fagioli. Quando io pubblico la notizia, loro non lo portano in ritiro. Il problema è legato ai soldi. Quando sei bello, ricco e famoso nessuno ti può toccare. Loro, nella loro stupidità, infantilismo o nella loro malattia, dicevano: “che faccio di male? Gioco i soldi”. Botte da 100, 150, 200, 300 mila. Che fai di male? Violi una legge che prevede che tu non possa giocare sul calcio. Violi una legge perché giochi ai banchi e non alla Sisal, porteremo le prove che scommettevano con gli allibratori».

Zalewski e il titolare dell’audio

Corona aveva sostenuto che una delle sue fonti è «lo zio di un ex Inter ai tempi di Mourinho». Aggiungendo che si trattava di un amico intimo di Mario Balotelli. Durante l’intervento Corona parla proprio del caso del giocatore polacco: «Zalewski smentisce, il titolare dell’audio ha smentito, peccato che sia vero, si è solo spaventato. Domani (oggi, ndr) porto le prove. Non c’è una società più coinvolta, sono i giocatori coinvolti. Gran parte di questi ragazzi hanno giocato sul calcio, non sulla propria squadra. Non si sono giocate le loro partite, ma Zaniolo è un caso a parte: una nostra fonte dice che si è giocato la partita di Coppa Italia».

E ancora: «Tonali non ha giocato sul Milan, ma ha giocato al calcioscommesse cifre esorbitanti», ha aggiunto, precisando che sono coinvolti più di 50 nomi. «Nelle carte hanno un filone legato a Fagioli. C’è un legame tra Fagioli, Tonali e Zaniolo. Prendendo il suo telefono entrano in contatto con gli altri, hanno chat comuni. Giocano tra di loro alla playstation e si raccontano queste cose. Bonucci ha smentito la Juve, dimostrando che la Juventus sapeva», conclude.

