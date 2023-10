Urla «Allah akhbar» brandendo un coltello, nella zona della sinagoga di Torino: arrestato – Il video

Un individuo di trent’anni, di origini nordafricane, è stato fermato dalla polizia in via Galliari, nel quartiere San Salvario di Torino, nei pressi della sinagoga. L’arresto è avvenuto ieri, lunedì 16 ottobre, grazie all’intervento degli agenti delle volanti di polizia. L’uomo era in possesso di un coltello e aveva scatenato il terrore tra i passanti, gridando frasi incomprensibili in arabo, tra cui «Allah akhbar». La situazione è stata risolta quando gli agenti sono riusciti a disarmarlo e successivamente a immobilizzarlo utilizzando un taser. Parte di questo incidente è stata catturata in un video che è stato successivamente condiviso sul portale “Welcome To Favelas” sui social media. A causa del panico generato dall’accaduto, diversi passanti si sono rifugiati nei negozi per cercare riparo. L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale per valutare le sue condizioni, e in seguito è stato portato in questura per ulteriori indagini e procedimenti legali.

Leggi anche: