Scommesse illegali, Fabrizio Corona fa nuovi nomi: «Sono tre giocatori di Serie A»

Continua il Corona show sul caso delle scommesse illegali di alcuni calciatori. Dopo aver fatto i primi nomi, con Nicolò Fagioli e Sandro Tonali che hanno ammesso di aver un problema di ludopatia, Zaniolo che ha dichiarato di non aver scommesso sul calcio e Zalewski che ha rimandato al mittente ogni addebito, l’ex re dei paparazzi è tornato a fare nuovi nomi. Non ha trovato il tempo di farlo durante la lunga intervista ad Avanti Popolo su Rai3 con Nunzia De Girolamo, ma appena fuori dagli studi ha preso il cellulare in mano e ha mostrato un video con altri tre calciatori di Serie A che sarebbero coinvolti nella vicenda. Lo ha fatto ai microfoni di Striscia la notizia, che lo ha intercettato per consegnarli il tapiro d’oro. Fabrizio Corona ha quindi fatto vedere un filmato in cui si sentirebbe Stephan El Shaarawy, 30 anni, attaccante della Roma, Federico Gatti, 25 anni, difensore della Juventus, Nicolò Casale, 25 anni, difensore della Lazio, parlare di puntate e scommesse mentre palleggiano. Tutti e tre anche nel giro della Nazionale italiana. Dovrebbe essere il video che Corona ha più volte annunciato in cui ci sarebbe anche Zaniolo con loro, ma dalle brevi anticipazioni del programma di Canale 5 non è possibile dirlo con certezza. Sui tre nuovi nomi fatti dal fotografo la Procura di Torino non ha ancora comunicato nulla. Il nome di Gatti è l’unico dei tre che era già circolato. Fagioli aveva raccontato agli inquirenti di aver chiesto al compagno di squadra, con una scusa, un prestito di 40mila euro per ripianare i suoi debiti di gioco.

