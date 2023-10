Basilicata, prendono a sassate un cigno e pubblicano il filmato su TikTok: denunciati due ragazzi – Il video

Prima hanno catturato un cigno, poi lo hanno sollevato in aria e preso a sassate. I protagonisti della vicenda, raccontata dall’agenzia Agi, sono due ragazzi. Nel video pubblicato su TikTok, e girato ai Laghi di Monticchio, in Basilicata, si vede uno dei due giovani tenere sollevato un cigno, mentre l’amico lo colpisce lanciando dei sassi. Il filmato ha raccolto in poche ore molti commenti negativi ed è sparito dal social media. Nel frattempo, le Guardie per l’ambiente volontarie della Basilicata hanno fatto sapere di aver fatto partire una denuncia. «Non abbiamo più parole per esprimere la nostra rabbia e il nostro sgomento verso questi atti vili e criminali compiuti da ragazzi giovanissimi che stanno aumentando di giorno in giorno – protestano i volontari -. E non sappiamo dare una spiegazione a cotanto accanimento verso esseri indifesi che vengono presi di mira come se la “vita” di un animale non contasse nulla. Ma soprattutto – aggiunge l’associazione – al fatto che questi atti di violenza vengono postati pubblicamente come se fossero la normalità. Un atto violento è violento e basta. A prescindere se lo si faccia verso un essere umano o un qualunque essere vivente».

