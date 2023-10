Milano, dal 2024 niente più auto in centro. Sala: «Da lì poi ci allargheremo»

Una Milano senza più auto in centro è possibile? Secondo il sindaco Giuseppe Sala sì e all’evento “Il verde e il blu festival”, due giorni tra oggi e domani sul futuro del pianeta, ci tiene a ribadirlo: «Il cambiamento non è un’utopia, cambiare il modello di sviluppo non è un’utopia ed è qualcosa di molto milanese. Noi, come Milano, dobbiamo essere pionieri e avere il coraggio e il buonsenso di fare le cose». La riforma prevede il divieto totale di circolazione per tutte le auto private, tranne per i residenti con garage o parcheggi in silos, mentre taxi, mezzi pubblici, Ncc e ovviamente veicoli delle forze dell’ordine e sanitari potranno entrare. La zona che sarà interessata è il Quadrilatero della Moda allargato alle vie circostanti: corso Giacomo Matteotti, via Case Rotte e via Alessandro Manzoni. Ma è solo l’inizio perché l’inquilino di Palazzo Marino promette: «È una piccola cosa, una cosa storica. Da lì, poi ci allargheremo».

Come funzionerà: telecamere agli accessi

La zona sarà controllata da telecamere installate in coincidenza degli accessi alle vie vietate, a partire dall’incrocio tra corso Venezia e via Senato. Chi entrerà sarà multato. Ma perché questo cambiamento? Due sono i motivi avanzati da Sala: «Perché lo facciamo? Perché la realtà cittadina è di shopping, ma puoi entrare con i taxi, con i mezzi pubblici. A chi dice che con l’area B non è diminuito il traffico in città, voglio dire che è vero che il calo è stato solo del 2/3%, ma è cambiato il 7/8% della tipologia di vetture che entrano in città, ora meno inquinanti. È chiaro che la transizione richiede impegno, e bisogna pensare ovviamente a chi è in difficoltà quando si prendono decisioni, ma cercare di cambiare le cose non è per l’elite, per i radical chic, ma è per tutti». La riforma era già stata anticipata lo scorso luglio, ma oggi il sindaco ha giustificato l’operazione ritenendola in linea con le altre grandi città internazionali. Tra i commercianti Sala dichiara di aver ricevuto un largo consenso. Infine, il primo cittadino ha rilanciato: «Qualcuno dice addirittura di pedonalizzare, e chissà se in futuro ci si potrà arrivare».

Foto: ANSA/MATTEO CORNER I Beppe Sala alla conferenza stampa di presentazione della Milano Digital Week a Palazzo Marino, Milano 5 Ottobre 2023

