Roma, 21enne travolto da due auto mentre attraversava sulle strisce: morto in ospedale

Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato travolto questa mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali a Roma, sulla via Flaminia. L’incidente è avvenuto attorno alle 7 di oggi, giovedì 19 ottobre. Secondo quanto ricostruisce la Repubblica, il giovane, Gabriele Sangineto, attraversava la via Flaminia sulle strisce pedonali per raggiungere la stazione Labaro quando sarebbe stato investito prima da un Doblò che procedeva in direzione centro, poi anche da un taxi Toyota che viaggiava nel senso di marcia opposto. Soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea, il ragazzo è apparso subito in condizione disperate, ed è deceduto poco dopo. I due automobilisti sarebbero sottoposti ai test alcolemici di rito all’ospedale San Filippo Neri, e uno dei due sarebbe risultato negativo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti per gli accertamenti i vigili urbani del XV gruppo Cassia.

L’altro incidente mortale

Sempre nella giornata di oggi è morta anche un’altra donna travolta a Roma mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto ieri, mercoledì 18 ottobre, in pieno centro, in via del Teatro Marcello. La vittima, una turista milanese era in compagnia del marito, quando è stata falciata da un Suv. Soccorsa e ricoverata all’ospedale San Giovanni, la donna è morta oggi a causa delle gravi ferite riportate. Il marito, ferito anch’egli, si trova ricoverato all’ospedale Santo Spirito. Alla guida del Suv che ha travolto la coppia, riporta Ansa, ci sarebbe stato un uomo di 78 anni.

