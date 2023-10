Svolta sulla scomparsa di Marta Di Nardo, dopo due settimane trovato il cadavere a casa del vicino

Si trovava nella casa di un vicino il corpo di Marta Di Nardo, la 60enne scomparsa due settimane fa a Milano. Il cadavere è stato ritrovato nell’appartamento di un 50enne in via Pietro Da Cortona. Proprio lì i carabinieri della compagnia di Porta Monforte erano entrati nel pomeriggio per i primi rilievi della scientifica. Nella casa avevano trovato tracce di sangue, che avevano fatto crescere i sospetti sull’uomo. Il 50enne sarebbe un conoscente della vittima con problemi di tossicodipendenza. Di Nardo viveva nel suo appartamento da sola. A denunciare la sua scomparsa era stato il figlio, che non abita a Milano. Lo scorso 9 ottobre era partita la prima segnalazione, ma della donna si sarebbero perse le tracce già dal 5 ottobre, quando sarebbe sparito il segnale del suo cellulare. Di Nardo in passato era stata in cura in un Cps e con la famiglia aveva rapporti minimi. I vicini avevano parlato di continui via vai di persone prima della sua scomparsa.

