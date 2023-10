Milano, scoperti 17 migranti nascosti in un camion per il trasporto merci

Al casello di Paullo, in provincia di Milano, la polizia ha fermato un camion che viaggiava lungo la tangenziale Est esterna. Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto che nel vano sul retro dedicato al trasporto delle merci, in realtà, c’erano 17 migranti. Sono scattate immediatamente le procedure di soccorso sanitario per accertarsi che le persone, dopo aver percorso dei chilometri nell’autocarro, stessero bene. Constate che le condizioni di salute erano buone e non richiedevano cure ospedaliere, i 17 migranti sono stati portati nella questura più vicina, quella di Milano, per l’identificazione. Gli inquirenti, adesso, stanno vagliando la posizione dell’autotrasportatore.

Leggi anche: