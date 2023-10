A 120 ore dal via il concerto di Kanye West a Campovolo è ancora un mistero

A 120 ore dal via il concerto di Kanye West alla Ref Arena del Campovolo di Reggio Emilia resta un mistero. Mancano le comunicazioni ufficiali e non è iniziata nemmeno la prevendita. E più passano le ore più si pensa che alla fine salterà tutto. Nonostante il sopralluogo dello stesso West al Campovolo in occasione di una sua visita in Italia per vedere Genoa-Milan, insieme alla compagna italiana Bianca Censori. E le presunte prenotazioni di alberghi per la crew e di auto con i vetri oscurati per muoversi in città. Le uniche notizie sull’evento sono arrivate dalla prefettura, coinvolta per ragioni di ordine pubblico.

Anche perché fare arrivare 80 mila persone a Reggio Emilia richiede organizzazione. Inizialmente la data fissata era quella del 20 ottobre, poi il concerto è slittato al 27, venerdì prossimo (sempre stando alle comunicazioni giunte alla prefettura) e quella data rimane agli atti delle istituzioni reggiane, tanto che martedì è in programma una nuova riunione sui dettagli operativi. Ma né da parte dello staff del rapper, né dagli organizzatori italiani sono arrivate comunicazioni ufficiali. E anche se Kanye West ha abituato fan e detrattori a colpi di scena clamorosi, ipotizzare di fare un concerto da quasi 100mila persone per il quale cinque giorni prima non è stato venduto nemmeno un biglietto sarebbe forse il colpo di scena più clamoroso di tutti.

Leggi anche: