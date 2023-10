Annullato il concerto di Kanye West al Campovolo, arriva lo stop del prefetto

Il concerto di Kanye West (che ha cambiato il suo nome in Ye) al Campovolo di Reggio Emilia non si farà. A mettere la parola fine al mistero dell’evento organizzato dal rapper statunitense e previsto per il 27 ottobre è stata la prefettura. L’autorità ha deciso di annullare il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che era stato convocato per domani mattina e che avrebbe riunito tutti gli attori coinvolti nell’allestimento e coordinamento dell’evento. A 4 giorni dal concerto che avrebbe lanciato il nuovo disco del rapper non si sapeva ancora nulla né era partita la vendita dei biglietti. La macchina organizzativa aveva comunque completato il palco della Rfc Arena di Reggio Emilia. La prima notizia su un ipotetico concerto era circolata il 7 ottobre per una data il 20 ottobre, con la prefettura che aveva ricevuto la richiesta dell’organizzazione dell’Arena. La data era poi slittata di una settimana. Ora la notizia dell’annullamento che deluderà i migliaia di fan pronti ad accappararsi uno degli 80mila biglietti previsti per l’evento.

Credits photo: EPA/JUSTIN LANE I Kayne West arriva al Met gala, 7 Maggio 2012

