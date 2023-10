Bruciò il Corano, la Svezia non gli rinnova il permesso di soggiorno (ma il motivo non è il rogo)

Salwan Momika, il cittadino iracheno che ha bruciato copie del Corano in diverse manifestazioni in Svezia, si è visto rifiutare l’estensione del permesso di soggiorno, come aveva richiesto. Momika avrebbe fornito informazioni false a Migrationsverket, l’agenzia migratoria svedese, che ha quindi deciso di non prolungare il suo status d’asilo politico. L’uomo ha già annunciato pubblicamente che non accetta la decisione. «Non lascerò la Svezia. Vivo e morirò qui», ha dichiarato alla Tv Svt, «l’agenzia migratoria ha commesso un grave errore. Sospetto che la decisione sia dovuta a motivazioni politiche occulte. Presenterò ricorso».

(foto Ansa/EPA/Fredrik Sandberg/TT SWEDEN OUT)

