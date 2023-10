L’Australia ha “troppi” cavalli selvaggi: li uccideranno sparando dagli elicotteri – Il video

Il governo australiano ha dato l’ok alla proposta del Nuovo Galles del Sud: i brumbies, ovvero i cavalli selvaggi del Parco Nazionale Kosciuszko sono troppi e alcuni di loro verranno eliminati. Sparandogli dagli elicotteri. L’abbattimento aereo, spiega 9News, verrà aggiunto al piano di gestione dei cavalli selvaggi del Parco Nazionale Kosciuszko, che prevede di ridurne il numero a 3.000 entro giugno 2027. Si tratta di una misura estrema, ritenuta però indispensabile dalle autorità locali per proteggere la fauna e la flora. «Le specie autoctone sono sull’orlo dell’estinzione e l’intero ecosistema è minacciato» dall’eccessivo numero di brumbies, secondo quanto ha affermato il ministro dell’Ambiente del Nuovo Galles del Sud Penny Sharpe. Per il quale eliminare i brumbies sul terreno con armi da fuoco o trappole, come accade ora, non è più sufficiente. L’indagine del novembre 2022 sui cavalli selvaggi nel Parco nazionale di Kosciuszko ha stimato una popolazione di 18.814 esemplari.

