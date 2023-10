Naomi Maiolani, chi era la pilota 28enne morta nell’incidente con l’elicottero tra Toscana e Liguria

Si chiama Naomi Maiolani, la pilota 28enne morta nell’incidente aereo avvenuto oggi – venerdì, 27 ottobre – tra Toscana e Liguria. La giovane, il cui corpo senza vita è stato ritrovato tra i rottami del velivolo, era originaria di Faenza e lavorava in una ditta valtellinese che si occupa di noleggio elicotteri. Da sempre appassionata di volo, Maiolani si era diplomata all’istituto Aeronautico Francesco Baracca di Forlì – scrive La Nazione – per poi laurearsi all’Università di Bologna, prima di fare esperienza all’Italfly Aviation. Nel 2007 – scrive il Corriere Fiorentino -, la giovane fu premiata come prima atleta per la categoria Slalom allo Sci Club Faenza. L’elicottero sul quale viaggiava era partito da Oristano ed era diretto a Sondrio, dopo aver fato uno scalo tecnico all’isola d’Elba, dove era atterrato a metà mattina per fare riferimento. I vigili del fuoco, che hanno eseguito alcuni lanci di sostanza ritardante per evitare l’innesco di incendi nella zona boschiva dove oggi si è schiantato il piccolo elicottero privato, stanno cercando di sollevare i rottami del velivolo sotto i quali potrebbe trovarsi il corpo della 28enne. Sul posto si è recata anche una squadra del soccorso speleoalpino, vista l’impervietà della zona. Nel frattempo, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta sull’incidente e disposto l’invio nella zona dell’incidente di un ispettore per un sopralluogo operativo, in coordinamento con l’autorità giudiziaria competente e le forze dell’ordine.

