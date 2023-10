L’aereo cinese che sfiora il B-52 americano nell’Oceano Pacifico – Il video

Il Pentagono ha diffuso il filmato di un pericoloso avvicinamento tra un aereo da caccia cinese J-11 e un bombardiere strategico americano B-52 sul Mar Cinese Meridionale. Gli Stati Uniti affermano che la distanza tra gli aerei nel momento più critico era di circa 3 metri e dubitano che il pilota cinese si sia reso conto di quanto fosse vicino alla collisione mentre eseguiva manovre ad alta velocità di notte. Questo incidente rappresenta l’ultimo esempio di ciò che il Dipartimento della Difesa ha descritto nel China Military Power Report del 2023 come “comportamenti non sicuri, non professionali e che cercano di compromettere la capacità degli Stati Uniti e di altre nazioni di condurre operazioni in sicurezza», aggiunge la nota. Gli Usa hanno registrato più di 180 interazioni di questo tipo a partire dall’autunno 2021.

Leggi anche: