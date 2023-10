«Faccia la palestra al posto della moschea». «Lei è un ignorante!» Scontro tra l’europarlamentare leghista e il sindaco del Pd nel milanese – Il video

Sta diventando virale sui social la lite, a margine del consiglio comunale di Castano Primo, nel milanese, tra l’europarlamentare leghista Angelo Ciocca e il sindaco del Pd Giuseppe Pignatiello. Ieri Ciocca ha preso la parola dalle file del pubblico per attaccare l’amministrazione comunale. Lo scontro si è poi spostato fuori a seduta chiusa quando il leghista, armato di megafono ha dichiarato la sua ferma opposizione alla realizzazione della nuova moschea in città. «Mi auguro che ci siano dei consiglieri di maggioranza – ha detto Ciocca – che andando a casa la sera e specchiandosi con la propria coscienza e guardando in faccia le loro famiglie, capiscano che di questi tempi aprire una moschea è qualcosa di insensato». «Lei sta dimostrando la sua ignoranza», gli ha replicato il sindaco. Il leghista propone una palestra al posto del centro religioso. A quel punto Pignatiello perde la pazienza: «Lei è un maleducato, un ignorante istituzionale, è la vergogna degli europarlamentari». Ciocca promette di non candidarsi per le prossime amministrative (previste nel 2024) se salta la moschea. Lo scontro arriva a diventare quasi fisico. I due vengono separati da consiglieri e attivisti sul posto.

Leggi anche: